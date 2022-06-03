Нового председателя Брянского областного суда представили коллективу

Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

Нового председателя Брянского областного суда Александра Курганова представили коллективу. В актовом зале Брянского областного суда 2 июня состоялось торжественное собрание по случаю назначения Александра Курганова на должность председателя. В должности судьи он проработал больше 25 лет. Имеет первый квалификационный класс судьи.

Указ о его назначении на этот пост подписал президент России Владимир Путин 23 мая 2022 года. В декабре прошлого года его кандидатуру поддержала Высшая квалификационная коллегия судей России. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Брянской области.

Александру Курганову 56 лет. Он окончил Саратовский юридический институт имени Д. И. Курского. Трудился следователем в органах внутренних дел. В 2018 году его назначили заместителем председателя Орловского областного суда.