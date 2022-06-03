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Происшествия3 июня 2022 7:24

Брянские полицейские ищут свидетелей ДТП на переулке Пилотов

Автоавария случилась 16 мая
Надежда ПЕТРУНИНА

Брянские полицейские ищут свидетелей и очевидцев ДТП в Советском районе на Переулке Пилотов. Автоавария произошла 16 мая в 19.35 возле дома №1. Об этом сообщают в Госавтоинспекции.

57-летний водитель Ваз-21043 ехал с парковочной площадки от дома №2 по переулку Пилотов в сторону дворовой территории дома №1. Он врезался в автомобиль «Форд Фокус» под управлением 46-летнего водителя. Тот ехал в крайней правой полосе со стороны улицы Авиационной в сторону улицы Костычева.

В ДТП водитель ВАЗа сломал ребра, получил правосторонний пневмоторакс, эмфизему легких. Его госпитализировали.

Полиция просит свидетелей и очевидцам ДТП, располагающим какими-либо сведениями о ДТП сообщать информацию в УМВД.