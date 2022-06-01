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Происшествия1 июня 2022 13:17

В брянском Сельцо мужчина выращивал наркотики в квартире

С фигуранта уголовного дела взяли подписку о невыезде
Надежда ПЕТРУНИНА
Во время осмотра квартиры 33-летнего мужчины полицейские нашли в кладовой и ванной семь горшков с наркосодержащими растениями.

Во время осмотра квартиры 33-летнего мужчины полицейские нашли в кладовой и ванной семь горшков с наркосодержащими растениями.

Фото: пресс-служба УМВД России по Брянской области

В брянском Сельцо мужчина выращивал наркотики в квартире. Наркосодержащие растения произрастали в ванной и кладовой. Об этом сообщают в пресс-службе УМВД России по брянской области.

Во время осмотра квартиры 33-летнего мужчины полицейские нашли в кладовой и ванной семь горшков, в которых он с помощью специального оборудования выращивал наркосодержащие растения.

Также изъяли несколько свертков с веществом растительного происхождения. Экспертиза показала, что изъятое вещество – марихуана. Его вес – 40 граммов.

-На жителя Сельцо завели уголовное дело, - говорят в полиции. – С фигуранта взяли подписку о невыезде. Ему грозит лишение свободы от трех до 10 лет.