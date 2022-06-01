В Брянской области с начала 2022 года подростки совершили 129 преступлений. Все они раскрыты. Число совершенных правонарушений несовершеннолетними за последние пять лет снизилось. С 308 по итогам 2017 года до 189 в 2021 году. Об этом сообщают в пресс-службе УМВД России по Брянской области.

Для снижения подростковой преступности полицейские проводят профилактическую работу. Организуют тематические круглые столы, конференции и форумы.

В 2022 году провели такие мероприятия, как «Защитим детей вместе», «Чужих детей не бывает», «Семья без насилия и жестокости», «Здоровая семья – счастливые дети», «Твой выбор» и другие.

Кроме того, пропагандируют правила безопасности жизнедеятельности и здорового образа жизни, а также обеспечивают досуг и занятость подростков.

К примеру, на базе Лицея № 27 имени Героя Советского Союза И.Е. Кустова по инициативе УМВД России по Брянской области сформировали добровольческий подростковый отряд правоохранительной направленности «Юный Страж Порядка».