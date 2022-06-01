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Происшествия1 июня 2022 8:42

В Клинцовском районе водитель «Ауди» насмерть сбил пешехода

Мужчина неожиданно вышел на проезжую часть
Надежда ПЕТРУНИНА

В Клинцовском районе водитель «Ауди» насмерть сбил пешехода. ДТП произошло 31 мая около 11 часов вечера на втором километре дороги Брянск – Новозыбков-Клинцы. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации, 40-летний водитель автомобиля «Ауди А4» ехал со стороны дороги Брянск-Новозыбков в сторону Клинцов и сбил 39-летнего мужчину. Он шел попутно, но внезапно вышел на дорогу справа налево по ходу движения автомобиля.

- В ДТП пешеход умер от полученных травм, - говорят в Госавтоинспекции. - С целью установления состояния опьянения у пешехода осуществлен забор биологических объектов. В момент ДТП мужчина находился на проезжей части в темной одежде без световозвращающих элементов.