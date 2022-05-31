Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.

В Брянске автомобилистка на «Ауди» сбила 11-летнего велосипедиста. ДТП произошло 30 мая около 15.33 на улице Калинина. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации, 46-летняя автомобилистка ехала на «Ауди» в сторону улицы Калинина. Она сбила 11-летнего школьника на велосипеде. Он ехал со стороны улицы Горького в сторону Никитина по тротуару.

- В ДТП велосипедист получил закрытый оскольчатый перелом левой большеберцовой кости в нижней трети, - говорят в Госавтоинспекции. – Его госпитализировали.

Во время осмотра места ДТП установили, что здесь отсутствовала дорожная разметка. Информацию о выявленном нарушении передали в дорожное управление Брянска.