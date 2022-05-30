В Брянске на улице Бежицкой потушили автомобиль

Фото: "ЧП и ДТП Брянск",vk.com.

В Советском районе Брянска на улице Бежицкой потушили автомобиль. Сообщение о возгорании на пульт оперативного дежурного регионального МЧС поступило 30 мая около девяти часов утра. Об этом сообщают в пресс-службе чрезвычайного ведомства.

К месту вызова выезжали две пожарные машины. Обнаружили, что горит автомобиль.

- В 9.05 пожар локализовали, в 9.18-потушили полностью, - говорят в региональном МЧС, - На тушении работали два пожарных ствола. Информацию о пострадавших и причину пожара устанавливают.