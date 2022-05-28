В брянском Мглине начальница почты украла больше 60 тысяч рублей

Фото: пресс-служба прокуратуры Брянской области.

В брянском Мглине начальник почтового отделения украла больше 60 тысяч рублей. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Женщину обвиняют в том, что с августа по октябрь 2021 года она похитила вверенные ей денежные средства в сумме больше 60 тысяч рублей. Эти деньги являлись пенсией и компенсационными выплатами одной из жительниц Мглинского района, признанной судом недееспособной.

Свою вину подсудимая отрицала. Но государственный обвинитель представил неоспоримые доказательства ее виновности.

- Суд приговорил виновную к одному году и шести месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком на полтора года, – говорят в надзорном ведомстве. – Приговор в законную силу не вступил.