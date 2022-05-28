Поймать, чтобы другим неповадно было!

Фото: АО "Чистая планета".

Троих несознательных водителей, которые избавились от строительных отходов и резиновых покрышек незаконным способом, поймали «на месте преступления» на этой неделе сотрудники службы экологической безопасности брянского регионального оператора. Все нарушения природоохранного законодательства были сняты на видеокамеру в Бежицком районе Брянска.

По словам начальника отдела экологической безопасности АО «Чистая планета» Дмитрия Телешова, один случай был зафиксирован на песчаном карьере в районе переулка Банного. Водитель «КАМАЗа» привез и выгрузил там около 15 кубических метров строительных отходов.

На этом же месте водитель «УАЗа», выбросил из своей машины около четырех кубических метров деревянных досок. Третий нарушитель – водитель «Газели» - устроил разгрузку строительных отходов и резиновых покрышек от машины на несанкционированной свалке. Информация о всех нарушениях передана в Департамент природных ресурсов и экологии Брянской области. Водители будут привлечены к административной ответственности. Им грозит штраф.