Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

Брянск украсят больше 172 тысяч цветов. Это - бархатцы, петунии, цинерарии, бегонии и многие другие. Они заменят тюльпаны. Сегодня тюльпанов расцвело по городу больше 75 тысяч. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Брянской области.

Летнюю рассаду, которой заполнили клумбы, высаживают в теплицах дорожного управления в конце зимы и ранней весной, после чего переносят на территорию города.

Общая площадь засаженных «летниками» клумб превысит 8 800 квадратных метров.