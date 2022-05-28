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Общество28 мая 2022 13:44

Брянск украсят больше 172 тысяч цветов

Они заменят тюльпаны
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

Брянск украсят больше 172 тысяч цветов. Это - бархатцы, петунии, цинерарии, бегонии и многие другие. Они заменят тюльпаны. Сегодня тюльпанов расцвело по городу больше 75 тысяч. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Брянской области.

Летнюю рассаду, которой заполнили клумбы, высаживают в теплицах дорожного управления в конце зимы и ранней весной, после чего переносят на территорию города.

Общая площадь засаженных «летниками» клумб превысит 8 800 квадратных метров.