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Общество28 мая 2022 13:28

В Брянске больше двух тысяч человек вышли на субботник

В порядок привели больше 30 мест
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске 28 мая в общегородском субботнике участвовали 2 122 человека. Задействовали больше 50 единиц техники. Вывезли отходов - 282, 8 метров кубических. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

На уборку Брянска вышли сотрудники городской и районных администраций, Брянского горсовета, федеральных и региональных структур, коллективы организаций и предприятий разных форм собственности. Они облагородили больше 30 мест.

В Советском, Фокинском, Володарском и Бежицком районах в порядок приводили общественные территории, убирали дороги и тротуары, остановки, дворы. Также наводили порядок на кладбищах.

Убирали зеленые зоны и пляж на озере Мутном. Освободили от поваленных деревьев после шквалистого ветра и пляж «Центральный».