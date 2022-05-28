Фото: "Подслушано Брянск", vk.com.

В брянском Сельцо на пожаре погибли двое мужчин. Сигнал о возгорании на улице Комсомольской на пульт оперативного дежурного регионального МЧС поступил 28 мая около половины первого дня. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области.

К месту вызова выехали две пожарные машины. По прибытии обнаружили, что горит жилой дом.

- В 12.56 пожар локализовали, в 13.10 потушили полностью, - говорят в чрезвычайном ведомстве. – Во время ЧП погибли двое мужчин. Причины возгорания устанавливают.