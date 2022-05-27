В Брянске по программе инициативного бюджетирования благоустроят 26 объектов в 2022 году

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске в 2022 году благоустроят 26 объектов по программе инициативного бюджетирования. Большинство из них - это спортивные площадки в общеобразовательных школах. Такие появится в школах №2, 5, 9, 11, 18, 19, 28, 40, 41, 51, 53, 54, 56, 63, 66, а также в гимназии №1 и лицее №2. Вторую и пятую школу в этом году капитально ремонтируют, но работы не затрагивают территорию. В 54-й школе нет собственного стадиона, его продали под частный спортивный центр.

Еще одно интересное благоустройство - детская площадка в сквере у торговой центра "Космос" на улице Пушкина. Его возвел один из депутатов горсовета вместо бывшего в этом месте ДК Гагарина. Можно догадаться, по чьей инициативе бюджетные деньги решили пустить на благоустройство у ТРЦ.

Спортивные площадки появится в двух лагерях - "Огонек" и "Орленок". Оба учреждения принадлежат городу.

Остальные благоустройства:

- сквер «Солнечный» на улице Литейной около остановки «Хлебозавод»;

- оформление светодиодными консолями электроопор вдоль проспекта Московского и улицы Дзержинского;

- благоустройство зеленой территории напротив проходных АО «БЭМЗ» и, расположенного на ней, памятника «Участникам первых маёвок в городе Бежица в 1903-1905гг.»;

- благоустройство детской площадки в сквере им. Ленина в Володарском районе;

- благоустройство детской площадки в сквере по ул. Академика Королёва;

- благоустройство скейт-площадки у ДК в посёлке Белые Берега.

- В этом году на конкурсный отбор было представлено 246 заявок по всей области, из них комиссия отобрала 125, - говорят в пресс-службе Брянской городской администрации. - В числе победителей 26 заявок, поданных инициативными группами города Брянска. В общей сложности на реализацию программы «Инициативное бюджетирование» из областного бюджета будет выделено 150 миллионов рублей, из которых 53 млн рублей пойдут на финансирование городских проектов.