Улично-дорожная сеть на улице Флотской в Брянске подорожала на 600 млн рублей

Фото: Микрорайон "Деснаград".

Улично-дорожная сеть в микрорайона на улице Флотской подорожала на треть. В денежном исчислении - на 600 миллионов рублей. Об этом рассказал губернатор на заседании президиума Правительственной комиссии по региональному развитию под председательством вице-премьера Марата Хуснуллина.

- По объекту были проблемы, - доложил глава региона. - Мы полностью пересчитывали документацию, произошло увеличение и стоимость строительства данного объекта составила в этих ценах 1 млрд 856 млн рублей.

Аукцион состоится 31 мая, сообщают в пресс-службе правительства Брянской области.

Дополнительные деньги на дороги на улице Флотской перераспределят с другого объекта - строительства детского сада в поселке Мичуринский. Соответствующую заявку направили в Минстрой.

Напомним, дороги, ливневая канализация и очистные сооружения для нее в прежних ценах должны были обойтись в 1,2 миллиарда рублей. 880 миллионов планировали пустить на дороги, 330 млн рублей - на ливневку.