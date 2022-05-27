В Брянске в приюте для собак появилась операционная

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске в приюте для собак на улице Почтовой появился операционный участок. Теперь животных не нужно возить на стерилизацию в ветеринарную клинику.

Приют перестал быть временным. В планах расширить его. Сейчас на территории расположено 40 вольеров. В них помещается до 160 животных.

На данный момент в приюте одновременно содержат до 120 собак. Некоторых из них выпускают после стерилизации. Агрессивных собак оставляют в приюте. В нем сейчас содержат 40 таких животных.

За время работы приюта, он функционирует больше года, пристроить удалось около 100 бездомных собак. У приюта есть сайт и группа Вконтакте.

- Здесь можно подобрать как совсем крошечных щенков, так и взрослых особей, - говорят в пресс-службе Брянской городской администрации. - В вольерах временно поселились несколько огромных алабаев. По заверению работников учреждения, собаки внешне грозные, но очень добродушные. Животные с удовольствием ждут, когда за ними придет добрый и любящий хозяин.