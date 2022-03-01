Фото: "Брянский автобус", vk.com.

В Брянске в маршрутках №3 с 1 марта проезд подорожал до 25 рублей. Об этом сообщают в группе «Брянский автобус» в соцсети ВКонтакте.

До этого дня такая стоимость проезда была во всех маршрутках кроме №3. На него цену повысили только 1 марта.

Маршрут №3 соединяет Володарский и Фокинские районы. Транспорт движется по направлению «Бульвар Щорса – Переулок 7-го Ноября».

Напомним, на некоторых маршрутках подняли цену до 25 рублей в конце декабря 2021 года.

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