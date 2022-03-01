В Брянске почтили память воинов-десантников 6-й роты

Фото: "Брянская губерния".

В Брянске 1 марта почтили память воинов-десантников шестой роты 76 гвардейской воздушно-десантной дивизии. Об этом сообщает телеканал «Брянская губерния».

Они пали в 2000 году в Чечне в сражении с боевиками.

Среди них пять уроженцев Брянщины. На Аллее Славы установлены бюсты Геоям России: Олегу Ермакову, Сергею Василеву, Александру Гердту, Алексею Рассказе и награжденному Орденом Мужества Александру Трубенку.

К бюстам и к памятнику «Круговая оборона» в 22 годовщину со дня подвига воинов-десантников 6-й парашютно-десантной роты первые лица области возложили цветы.

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