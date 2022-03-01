Ветеринарная клиника ФГБУ "Брянская МВЛ" поздравляет с Днем кошек

Фото: ФГБУ "Брянская МВЛ".

Бог создал кошку, чтобы у человека был тигр, которого можно погладить», —Виктор Гюго.

Сегодня первый день весны! И по сложившейся традиции в России отмечается День кошек. Как свидетельствуют некоторые источники впервые праздник был организован Московским музеем кошки и редакцией журнала и газеты «Кот и пёс» в 2004 году.

В нашей стране около 70% населения имеют домашних животных, и большая половина из них – это кошки. Свежий опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) подтвердил репутацию России как самой «котолюбивой» страны в мире. Именно этим домашним питомцам, а не собакам, которые считаются друзьями человека, отдает предпочтение численное большинство населения.

К слову, говоря, Россия – не единственное государство, чьи жители открыто высказывают свое уважение и теплое отношение к мудрым животным. Каждая страна чествует котов и кошек в определенный день года. Россияне День кошек празднуют ежегодно 1 марта.

Целый день во всех крупных городах проводятся национальные и региональные выставки мурлыкающих аристократов, проходят семинары и круглые столы фелинологов, а благотворительные организации собирают пожертвования для помощи бездомным животным.

Любящие хозяева, побалуйте своих котиков, ведь это их праздник! Приобрести корма, аксессуары, средства зоогигиены, а также лекарственные препараты для профилактики и лечения болезней животных можно в ветеринарной аптеке ФГБУ «Брянская МВЛ», в том числе посредством интернет-магазина.