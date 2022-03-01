Жительницу Брянска осудят за убийство приятеля

Фото: пресс-служба СУ СКР по Брянской области.

Уголовное дело за убийство знакомого на 36-летнюю жительницу Брянска направили в суд. Об этом сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

Предварительным следствием установили, что женщина вечером 20 декабря 2021 года находилась в своей квартире в доме по улице Дзержинского в Фокинском районе города.

Она была вместе со знакомым. Между ними вспыхнула ссора. В гневе обвиняемая нанесла мужчине не меньше девяти ударов твердым предметом по голове, рукам и ногам и один удар ножом в шею. От полученных травм потерпевший скончался на месте.

- Следователями собраны достаточные доказательства для предъявления женщине обвинения в убийстве, - говорят в Следственном Комитете. - Расследование завершено, а материалы уголовного дела с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.

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