Ограничение на полеты в аэропорт Брянска продлили до 8 марта. Такое решение приняли 1 марта в Росавиации. Ограничение будет действовать до 3.45.

После начала спецоперации на Украине до ночи 2 марта приостановили работу брянского аэропорта и ряда других приграничных воздушных гаваней.

До 8 марта останутся закрытыми аэропорты: Анапа, Брянск, Воронеж, Белгород, Геленджик, Курск, Липецк, Краснодар, Симферополь, Ростов-на-Дону, Элиста. Остальные воздушные гавани страны работают в штатном режиме.

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