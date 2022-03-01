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Общество1 марта 2022 12:41

Ограничение на полеты в аэропорт Брянска продлили до 8 марта

Такое решение приняли в Росавиации
Надежда ПЕТРУНИНА
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Ограничение на полеты в аэропорт Брянска продлили до 8 марта. Такое решение приняли 1 марта в Росавиации. Ограничение будет действовать до 3.45.

После начала спецоперации на Украине до ночи 2 марта приостановили работу брянского аэропорта и ряда других приграничных воздушных гаваней.

До 8 марта останутся закрытыми аэропорты: Анапа, Брянск, Воронеж, Белгород, Геленджик, Курск, Липецк, Краснодар, Симферополь, Ростов-на-Дону, Элиста. Остальные воздушные гавани страны работают в штатном режиме.

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