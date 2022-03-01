Фото: «Брянский завод силикатного кирпича».

«Брянский завод силикатного кирпича» приглашает на постоянную работу:

241035, г. Брянск, ул. Сталелитейная, 5

Звоните! тел. 8(4832)57-53-24 отдел кадров bzsk_32@mail.ru

Кирпичный цех

Механик цеха - от 40 000 рублей

Гасильщик извести автоклавов - от 30 000 рублей

Пропарщик по загонке автоклавов - от 30 000 рублей

Слесарь по ремонту тех. Оборудования - от 25 000 рублей

Транспортный цех

Подсобный рабочий по упаковке кирпича - от 25 000 рублей

Стропальщик - от 30 000 рублей

Электроцех

Начальник электроучастка - от 30 000 рублей

Слесарь-сантехник - от 30 000 рублей

Слесарь газовой службы - от 30 000 рублей

РМЦ

Фрезеровщик - 5 разряд от 32 000 рублей 6 разряд от 35 000 рублей

ЦОИ

Машинист сырьевого отделения - от 30 000 рублей

Массозаготовительный цех

Приготовитель растворов и масс – от 25 000 рублей.

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