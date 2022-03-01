Фото: «Брянский завод силикатного кирпича».
«Брянский завод силикатного кирпича» приглашает на постоянную работу:
241035, г. Брянск, ул. Сталелитейная, 5
Звоните! тел. 8(4832)57-53-24 отдел кадров bzsk_32@mail.ru
Кирпичный цех
Механик цеха - от 40 000 рублей
Гасильщик извести автоклавов - от 30 000 рублей
Пропарщик по загонке автоклавов - от 30 000 рублей
Слесарь по ремонту тех. Оборудования - от 25 000 рублей
Транспортный цех
Подсобный рабочий по упаковке кирпича - от 25 000 рублей
Стропальщик - от 30 000 рублей
Электроцех
Начальник электроучастка - от 30 000 рублей
Слесарь-сантехник - от 30 000 рублей
Слесарь газовой службы - от 30 000 рублей
РМЦ
Фрезеровщик - 5 разряд от 32 000 рублей 6 разряд от 35 000 рублей
ЦОИ
Машинист сырьевого отделения - от 30 000 рублей
Массозаготовительный цех
Приготовитель растворов и масс – от 25 000 рублей.
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