Фото: "Брянская губерния".

В Брянске состоится автопробег в поддержку спецоперации на Донбассе. Об этом сообщает телеканал «Брянская губерния».

Старт дадут 4 марта в 19.00 из трех точек областного центра. Колонны машин с 18.00 будут строиться у ТЦ «Линия» в Бежицком районе, на Кургане Бессмертия (на парковке возле площади Воинской славы) и возле Памятника брянским воинам-водителям.

Участники автопробега в сопровождении экипажей ДПС проследуют по заранее запланированному маршруту. Все подробности сообщат администраторы на месте сбора.

Они проедут по городу с флагами, наклейками с символикой западного фронта «Z», которые будут выдадут администраторы.

Проведение акции одобрила Брянская городская администрация. На эту инициативу откликнулись в ГИБДД Брянска и автосообщества города.

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