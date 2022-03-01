Фото: АО «Клинцовский автокрановый завод».

АО «Клинцовский автокрановый завод» приглашает на работу:

1. Токарь з/плата до 84000 руб. Ученик токаря

2. Сверловщик з/плата до 67000 руб. Ученик сверловщика

3. Фрезеровщик з/плата до 73000 руб. Ученик фрезеровщика

4. Оператор-наладчик станков с ЧПУ з/плата до 895000 руб.

5. Слесарь механосборочных работ з/плата до 70000 руб.

6. Электросварщик на полуавтоматических машинах з/плата до 76000 руб.

7. Водитель з/плата от 25000 руб. Требование: наличие категорий В,С,Д,Е

8. Грузчик-стропальщик з/плата до 28000 руб.

9. Мастер производственного участка з/плата 40000 руб.

10. Слесарь по ремонту станков с ЧПУ з/плата от 43000 до 47000руб.

11. Инженер-электроник з/плата 27000 руб.

12. Инженер-наладчик з/плата от 35000 руб. Требование: опыт работы с бортовой электросхемой автомобилей.

13. Инженер-программист 1С з/плата от 38000 до 48000 руб. Требование: опыт автоматизации учета и программирования на базе типовых конфигураций 1С.

14. Диспетчер в производственно-диспетчерский отдел з/плата от 21000 руб.

15. Распределитель работ з/плата 16500 руб.

16. Слесарь-инструментальщик з/плата 34000 руб. Ученик слесаря-инструментальщика

17. Слесарь электромонтажных и гидравлических работ з/плата до 40000 руб.

18. Подсобный рабочий на малярный участок з/плата 30000 руб.

Гарантируется:

Выплата з/платы без задержек 2 раза в месяц;

Ежедневно ждем вас для устройства на работу с 8-00 до 11-30

Обращаться в отдел кадров: ул. Дзержинского, 10, тел. 4-45-87. Реклама.