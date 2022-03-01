В брянских Клинцах 24-летний парень сдал часть могильного памятника на металлолом. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Молодого человека обвиняют в том, что 29 декабря 2021 года около 15.00 он проник на кладбище в поселке Чемерна, умышленно повредил металлическую верхнюю часть памятника, чтобы сдать ее на металлолом.

- Уголовное дело направлено в Клинцовский мировой суд для рассмотрения по существу, - говорят в надзорном ведомстве.

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