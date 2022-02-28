В брянском поселке Белые Берега заработал пункт сбора гуманитарной помощи эвакуированным из Донбасса

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В брянских Белых Берегах открыли пункт сбора гуманитарной помощи эвакуированным из Донбасса. Он начал работать с 28 февраля, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Пункт находится в местном Доме культуры по адресу улица Ленина, 17. Помощь принимают ежедневно без выходных с 12.00 до 20.00.

Подробную информацию можно уточнить в районной администрации по телефону: 71-43-11.

Напомним, в Брянске в Доме волонтеров на улице Фокина,21 уже работает пункт сбора гуманитарной помощи для вынужденных переселенцев.

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