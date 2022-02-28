Жители Брянска по-прежнему могут выбрасывать вышедшую из строя бытовую технику в бункеры для КГО

Фото: АО "Чистая планета".

Изменения правил утилизации старой бытовой техники, которые ступают в силу с 1 марта в соответствии с приказом Минприроды России, не коснутся простых граждан. Региональный оператор по обращению с ТКО в Брянской области дает разъяснение приказа природоохранного ведомства.

- С 1 марта обязанность утилизировать старую бытовую технику и компьютеры коснется только юридических лиц и предпринимателей. Жители смогут ее по-прежнему оставлять на мусорной площадке, рядом с контейнером для ТКО, выбросить в специальный бункер, предназначенный для КГО (крупногабаритных отходов), или же сдать на переработку. Обращаем ваше внимание, что выбрасывать старые компьютеры и бытовую технику в контейнеры строго запрещено! Так как это может привести к поломке и накопителя для отходов, и прессовочного механизма мусоровоза, - говорит генеральный директор АО «Чистая планета» Владимир Чашников.

Как объяснила руководитель юридического отдела АО «Чистая планета» Виктория Кытина, отходы электронного оборудования являются и отдельным видом отходов, и присутствуют в составе ТКО. Согласно перечню отходов производства и потребления, в состав которых входят полезные компоненты, с 1 января 2021 года запрещается их захоронение на свалках. В это число входит компьютерное, электронное, оптическое оборудование, утратившее потребительские свойства.

В соответствии с приказом Минприроды России, который вступает в силу с 1 марта 2022 года, устанавливается обязанность для юридических лиц передавать такие отходы компаниям, которые на законных основаниях ведут деятельность по сбору, транспортировке, обработке, переработке, обезвреживанию и хранению отходов, отнесенных к группе «Оборудование компьютерное, электронное, оптическое, утратившее потребительские свойства». В документе указано, что они должны передать такие отходы в течение 11 месяцев с момента образования.

Кроме того, в документе определены три категории юрлиц, которым граждане могут передать данный вид отходов, если решили сдать их на переработку отдельно от твердых коммунальных отходов. В частности, в этот список вошли юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые оказывают услуги по обслуживанию и ремонту такого оборудования или осуществляют торговлю им; компании, осуществляющие прием отходов от граждан для накопления и передачи на обработку или переработку, а также компании, осуществляющие на законных основаниях деятельность по сбору, транспортированию, обработке, переработке, обезвреживанию и хранению таких отходов, осуществляющих сбор отходов от граждан на условиях публичного договора.