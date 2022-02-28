Специалистами ФГБУ «Брянская МВЛ» выделен возбудитель патогенного стафилококка Staphylococcus intermedius у собаки

Фото: ФГБУ "Брянская МВЛ".

Бактериальным инфекциям подвержены все собаки, независимо от возраста и породы. Такие микроорганизмы, как стафилококки, стрептококки, синегнойная палочка, сальмонелла, протей, кишечная палочка встречаются особенно часто и способны вызвать тяжёлые заболевания. Особенно опасны они для щенков с неокрепшим иммунитетом, собак с ослабленной резистентностью организма, животных с хроническими заболеваниями.

Заражение возможно не только при контакте с больным животным или бактерионосителем, но и при поедании обсеменённых бактериями кормов, через предметы обихода, собачью амуницию. Некоторые бактериальные инфекции передаются трансплацентарным путем (через плаценту). Заражение новорожденных щенков может произойти при их прохождении по родовым путям во время родов. У взрослых животных с сильной иммунной системой бактериальные инфекции часто протекают в латентной (скрытой) форме, но такие собаки могут представлять реальную угрозу для здоровья других домашних животных и человека.

Специалистами сектора бактериологии, паразитологии и микологии диагностической лаборатории ФГБУ «Брянской МВЛ» проводятся исследования с целью диагностики болезней домашних животных, в том числе, на определение условно патогенной микрофлоры. В январе 2022 года при бактериологическом исследовании соскоба кожи собаки был выделен патогенный микроорганизм – стафилококк Staphylococcus intermedius.

Staphylococcus intermedius — преобладающий представитель микрофлоры кожи и слизистых оболочек домашних животных. Это самый распространенный возбудитель стафилококковых инфекций у мелких домашних животных за последние годы. В большинстве случаев он является возбудителем пиодермии собак и кошек. Название обусловлено тем, что стафилококк интермедиус является промежуточным звеном между стафилококком Staphylococcus epidermidis и Staphylococcus aureus («intermediate» – «промежуточный»). Нужно отметить, что Staphylococcus intermedius не является высокопатогенным, поэтому развитие симптомов обычно бывает вызвано наличием предрасполагающих факторов: себорейные нарушения, аденит сальных желез, фолликулярные дисплазии, гипотиреоидизм, гиперадренокортицизм, диабет, первичные и вторичные иммунодефициты, аллергии, демодекоз, дерматофитии и т.д.

Стафилококкоз у собак обычно проявляется так называемой пиодермией – гнойным поражением кожных покровов. При этом возникает бугристое воспаление кожи, бугорки по внешнему виду напоминают прыщи, внутри которых содержится гнойный экссудат. В результате поражения волосяных фолликулов в местах воспаления выпадает шерсть, поражения чаще возникают на крупе, в области грудины, на мордочке, шее, лапах, подмышечной зоне. Собака беспокоится, лижет и разгрызает поражённые участки, что приводит к дальнейшему распространению инфекции.

Диагноз «стафилококкоз» ставится на основании клинических симптомов и данных лабораторного анализа — бактериологического посева. В качестве биоматериала для анализа необходимо брать глубокий соскоб с поверхности пораженного участка. В случае выделения культуры патогенного стафилококка можно дополнительно определить чувствительность выделенной культуры к антибактериальным препаратам. Это особенно важно в настоящее время, когда бактериальная устойчивость микроорганизмов, в том числе стафилококков, стала реальной угрозой.

ФГБУ «Брянская МВЛ» проводит бактериологические исследования по выделению чистой культуры стафилококка с последующим определением чувствительности выделенного патогена к антибиотикам.