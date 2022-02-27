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Общество27 февраля 2022 17:54

В Брянской области ищут 41-летнего Антона Лавренова

Мужчина нуждается в медицинской помощи
Надежда ПЕТРУНИНА
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Фото: поисковый отряд "Лиза Алерт", vk.com.

Фото: поисковый отряд "Лиза Алерт", vk.com.

В Брянской области ищут 41-летнего Антона Лавренова. Мужчина пропал 25 февраля в Брянске. С этого дня его местонахождение неизвестно, сообщают в поисковом отряде «Лиза Алерт».

Пропавший выглядит так: рост 187 сантиметров, худощавого телосложения, волосы темно-русые с сединой, глаза серые. Был одет в черное пальто, сиреневую рубашку, черные брюки, черные туфли, темно-синюю вязаную шапку. Мужчина нуждается в медицинской помощи. Он может находиться и в вашем районе.

Всех, кто что-то знает о пропавшем, добровольцы просят сообщать по телефонам: 8 (800)-700-54-52 или 112.

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