В Брянске жителей возмущают огромные ямы и лужи на дорогах

Фото: "Типичный Брянск", vk.com.

В Брянске горожане пожаловались на появившиеся ямы на улице Строкина. Фотографии очевидцы опубликовали в соцсети в одной из групп ВКонтакте.

Огромные ямы на улице в Советском районе заняли две полосы движения. Объехать их просто нельзя.

Горожане требуют, чтобы дорожники устранили эту опасность.

Также в соцсети рассказали и об огромной луже на улице Институтской. Автор поста ее сравнил с озером по улице Медведева.

На улице Красноармейской возле магазина «Электроника» огромная лужа препятствует передвижению и пешеходов, и автомобилей. Люди останавливаются, ждут когда проедет автомобиль, чтобы не быть обрызганными. Да и сами водители стараются объезжать лужу или двигаться очень и очень медленно.

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