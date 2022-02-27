Жители брянских Клинцов требуют навести порядок на вокзале

Фото: "Клинцы.Инфо".

В брянских Клинцах жителям села Займище приходиться подлезать под железнодорожный состав, чтобы пройти к автобусной остановки, сообщают «Клинцы.Инфо». Переход постоянно перегорожен. Взрослые и дети каждый день подвергают свои жизни риску.

Кроме того, территория захламлена мусором, который никто не убирает. На вокзале туалет ремонтируют уже несколько лет. Пассажиры до прибытия поезда стоят в очереди в уличный туалет.

Люди ждут, когда же наконец наведут порядок на железнодорожном вокзале в Клинцах.

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