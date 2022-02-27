В Брянской области за сутки от коронавируса умерли 12 человек. Всего опасная инфекция унесла жизни 3437 пациентов. Об этом 27 февраля сообщают в региональном оперативном штабе.

За истекшие 24 часа ковид-19 подтвердили у 1115 человек. При этом 64 брянца госпитализированы. Справились с заболеванием 1233 пациента. Медики провели 3858 исследований на коронавирус.

Всего с начала пандемии в регионе ковид-19 диагностировали у 142198 человек. Среди них 129 иногородних пациентов. Выздоровели – 117414 брянцев. Общее число ПЦР-тестов составляет 1551516.

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