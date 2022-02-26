В Брянске на 10 лет в колонию отправили наркозакладчика из Таджикистана. на него завели уголовное дело по статье "Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере". Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

В суде установили, что 26-летний парень 6 августа прошлого года получил от неустановленного лица с помощью мессенджера «WhatsApp» путем бесконтактной «закладки» наркотик – героин массой не меньше 7,262 грамма в расфасованном виде.

После чего он разложил его мелкими «закладками» в четыре тайника в Бежицком районе. Но полностью завершить свой умысел не успел. Его задержали полицейские, а наркотики изъяли.

- Суд приговорил виновного к 10 годам лишения свободы, - говорят в надзорном ведомстве. - Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима. Приговор пока в законную силу не вступил.

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