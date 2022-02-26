Фото: ОГИБДД по Городу Брянску

В Брянске автоинспекторы ищут очевидцев ДТП в Бежицком районе, во время которого, сбили пенсионерку. Автоавария произошла 23 февраля в районе дома №4 по улице Ново-Советская. Об этом сообщают в ОГИБДД по городу Брянску.

Неустановленный водитель на неустановленном автомобиле светлого цвета сбил 64-летнюю женщину. В ДТП пострадавшая получила ушиб головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму, перелом черепа. Женщину доставили в больницу, а водитель с места ДТП скрылся.

Полицейские просят свидетелей и очевидцев автоаварии сообщить интересующую информацию в дежурную часть ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по городу Брянску (74-71-02), группу по разбору ДТП ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по г. Брянску (74-85-33), или обратиться лично по адресу: город Брянск, проспект Московский, 88.

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