Куда выбросил, скажи! За гаражи

Фото: АО "Чистая планета".

Несознательные брянцы - нарушители природоохранного законодательства продолжают устраивать несанкционированные свалки на территории города.

Сотрудники отдела экологической безопасности регионального оператора по обращению с ТКО во время рейда поймали водителя, который автомашине «Газель» привез и выгрузил строительные отходы рядом с частными гаражами в Володарском районе. Причем привозил и выбрасывал туда мешки со строительным мусором дважды. Теперь там свалка, которую должна ликвидировать администрация района или хозяин гаража, если земля рядом принадлежит ему.

Региональный оператор по обращению с ТКО в Брянской области направил письма в администрацию Володарского района и областной Департамент природных ресурсов и экологии с просьбой привлечь организатора свалки к административной отвественности.