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Общество26 февраля 2022 10:07

Куда выбросил, скажи! За гаражи

Кира ФИЛИППОВА
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Фото: АО "Чистая планета".

Фото: АО "Чистая планета".

Несознательные брянцы - нарушители природоохранного законодательства продолжают устраивать несанкционированные свалки на территории города.

Сотрудники отдела экологической безопасности регионального оператора по обращению с ТКО во время рейда поймали водителя, который автомашине «Газель» привез и выгрузил строительные отходы рядом с частными гаражами в Володарском районе. Причем привозил и выбрасывал туда мешки со строительным мусором дважды. Теперь там свалка, которую должна ликвидировать администрация района или хозяин гаража, если земля рядом принадлежит ему.

Региональный оператор по обращению с ТКО в Брянской области направил письма в администрацию Володарского района и областной Департамент природных ресурсов и экологии с просьбой привлечь организатора свалки к административной отвественности.