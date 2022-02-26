В Брянске наркосбытчика из Узбекистана на 10 лет отправили в колонию. Он ответит по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), совершенное группой лиц по предварительному сговору в крупном размере». Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Установили, что в июне 2021 года мужчина вступил в сговор с неустановленными лицами для незаконного сбыта наркотиков в Брянске. Он сделал не меньше 25 «закладок» наркотиков с героином. Тайники он разложил в Советском районе города. Но до конца свой умысел не довел. В тот же день его задержали правоохранители. Свертки с наркотиками общей массой 31,163 грамма нашли и изъяли.

- Суд приговорил виновного к 10 годам и двум месяцам лишения свободы, – говорят в надзорном ведомстве. – Отбывать наказание злоумышленник будет в исправительной колонии строгого режима.

Осужденный обжаловал приговор, поскольку наказание посчитал суровым. Прокуратура выступила против удовлетворения жалобы. Судебная коллегия по уголовным делам Брянского областного суда не нашла оснований для изменения или отмены приговора.

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