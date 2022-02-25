В Брянске уберут семь кисков и установят один автомат для молока

В Брянске уберут семь киосков и палаток. И установят один новый автомат для продажи молока. Решение приняли на заседании Брянского городского Совета, сообщают в пресс-службе.

Из Схемы размещения нестационарных объектов исключат павильон с непродовольственными товарами на улице Снежетьский Вал, четыре палатки с квасом на улицах Литейной и 22-го Съезда КПСС в Бежицком районе, цветочный павильон на улице Ново-Совесткой и автомат с молоком на улице Донбасской.

- По этим местам имеются мотивированные обоснования экспертных служб для исключения, - говорят в горсовете.

В городе появится новый автомат по продаже молока у дома №35 на улице 22-го Съезда КПСС.