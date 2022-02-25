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Общество25 февраля 2022 12:59

В Брянске у ДК БМЗ появится рекламный светодиодный экран

Еще два билборда установят на улицах Почтовой и Камозина
Марина АНТОНОВА
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В Брянске появится три новых широкоформатных рекламных конструкций. Их установку одобрили городские депутаты на очередном заседании, которое прошло 25 февраля, сообщаютв пресс-службе горсовета.

У ДК БМЗ появится светодиодный экран для рекламы. Еще по двум адресам, Почтовая, 112 и Камозина, 27, два билборда.

- Эти места соответствуют документам территориального планирования города, определены с учетом охранных зон объектов инженерной инфраструктуры, отвечают требованиям безопасности дорожного движения, - говорят в горсовете.

Напомним, в городе борются с незаконной рекламой, которая уродует улицы. Но с законной рекламой ничего не поделаешь. Деньги от нее поступают в городской бюджет.