В Брянской таможне открыли телефоны "горячих линий". Они будут работать круглосуточно,сообщают в пресс-службе ведомства.
По телефону можно узнать, как функционируют пункты пропуска. Информацию готовы оказать как гражданам, так и юридическим лицам.
"Горячие линии" создали и в других регионах, граничащих с Украиной.
Телефон Брянской таможни: +74832671727.
Телефон Центрального таможенного управлениия: +74999751603.
Белгородская таможня: +74722306389, +74722306391;
Воронежская таможня: +74732698869, +74732698840;
Курская таможня: +74712556527, +74712556529.