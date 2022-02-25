В Брянской таможне открыли телефоны "горячих линий". Они будут работать круглосуточно,сообщают в пресс-службе ведомства.

По телефону можно узнать, как функционируют пункты пропуска. Информацию готовы оказать как гражданам, так и юридическим лицам.

"Горячие линии" создали и в других регионах, граничащих с Украиной.

Телефон Брянской таможни: +74832671727.

Телефон Центрального таможенного управлениия: +74999751603.

Белгородская таможня: +74722306389, +74722306391;

Воронежская таможня: +74732698869, +74732698840;

Курская таможня: +74712556527, +74712556529.