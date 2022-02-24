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Общество24 февраля 2022 14:23

В брянской Навле в 2023 году обновят школу №1

За полувековую историю здание ни разу капитально не ремонтировали
Надежда ПЕТРУНИНА
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Фото: "Брянская губерния", скриншот видео.

Фото: "Брянская губерния", скриншот видео.

В брянской Навле в 2023 году обновят школу №1. Об этом сообщает телеканал «Брянская губерния». За полвека существования образовательное учреждение ни разу капитально не ремонтировали.

Школу построили в 1968 году. Сейчас здесь учатся 500 детей. Учителя решают задачу, как проводить ремонтные работы, не прерывая учебный процесс.

В школе планируют заменить все полы и двери, переоборудовать раздевалку, обустроить столовую, которая сейчас еще служит и актовым залом.

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