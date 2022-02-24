Фото: управление автомобильных дорог Брянской области.

В Погарском районе в 2022 году капитально отремонтируют мост через реку Вабля. Он находится в селе Посудичи на дороге. Работы проведут по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Об этом сообщают в пресс-службе управления автомобильных дорог Брянской области.

В этом году по национальному проекту в регионе в порядок приведут семь мостов на региональных и муниципальных дорогах. Ремонт мостов и дорог продолжат в 2023-2024 годах.

В этом году отремонтируют 69,8 километров дорог и семь мостов. На это выделили больше 2,4 миллиарда рублей из бюджетов разных уровней.

Всего в области в 2022 году по различным программам планируют отремонтировать большее 570 километров дорог. На это предусмотрели больше восьми миллиардов рублей

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