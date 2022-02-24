Жительница Климовского района до смерти забила 44-летнюю женщину

Фото: пресс-служба СУ СКР по Брянской области.

В Климовском районе на 35-летнюю женщину завели уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть». Об этом сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

Предварительным следствием и судом установили, что 25 августа прошлого года обвиняемая была в доме 44-летней жительницы поселка Забрама. Между ней и хозяйкой вспыхнула ссора. В гневе обвиняемая несколько раз ударила ее руками и ногами в область жизненно-важных органов. А затем с силой бросила ей на голову деревянную тумбочку. От полученных травм потерпевшая скончалась.

- Суд приговорил виновную к девяти годам лишения свободы, - говорят в Следственном Комитете. - Приговор пока в законную силу не вступил.

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