В Брянске предъявили обвинения заведующей аптекой в больнице №1 и предпринимателю за взятки

В Брянске предъявили обвинение заведущей аптекой в больнице №1 и индивидуальному предпринимателя за взятки. Им избрали меру пресечения. Женщину отправили под домашний арест, бизнесмену назначили залог один миллион рублей, сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

По версии следствия, с 2016 по 2021 год заведующая аптекой и главный врач больницы №1 получили 1 миллион 650 тысяч рублей взятки от предпринимателя за то, что заключали с ним контракты на поставку медицинских товаров для нужд больницы.

Главного врача Контантина Воронцова отправили под стражу. Следователи продолжают расследовать уголовное дело.