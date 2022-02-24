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Происшествия24 февраля 2022 10:52

В Брянске предъявили обвинения заведующей аптекой в больнице №1 и предпринимателю за взятки

Женщине избрали меру пресечение - домашний арест, бизнесмену - залог 1 млн рублей
Марина АНТОНОВА
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В Брянске предъявили обвинение заведущей аптекой в больнице №1 и индивидуальному предпринимателя за взятки. Им избрали меру пресечения. Женщину отправили под домашний арест, бизнесмену назначили залог один миллион рублей, сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

По версии следствия, с 2016 по 2021 год заведующая аптекой и главный врач больницы №1 получили 1 миллион 650 тысяч рублей взятки от предпринимателя за то, что заключали с ним контракты на поставку медицинских товаров для нужд больницы.

Главного врача Контантина Воронцова отправили под стражу. Следователи продолжают расследовать уголовное дело.