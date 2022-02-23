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Общество23 февраля 2022 11:49

В Брянске водитель иномарки врезался в фонарный столб после неудачного обгона

Мужчина не был пристегнут ремнем безопасности
Надежда ПЕТРУНИНА
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В Брянске 35-летний мужчина на иномарке врезался в столб после неудачного обгона. ДТП произошло во вторник, 22 февраля, около 10.15 на улице 50-й Армии. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

Водитель автомобиля «Киа Сид» ехал со стороны улицы Литейной в сторону улицы Почтовой. Он при попытке обгона не справился с управлением и врезался в фонарный столб, расположенный слева по ходу движения машины.

- В ДТП 35-летний автомобилист поранил левое колено и ушиб лоб, - говорят в Госавтоинспекции. – Пострадавшему назначили лечение и отпустили домой. Водитель не был пристегнут ремнем безопасности.

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