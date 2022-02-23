В Погарском районе автомобилистка на иномарке врезалась в дерево

В Погарском районе автомобилистка на иномарке не справилась с управлением и врезалась в дерево. ДТП произошло во вторник, 22 февраля, около девяти часов утра на 15 километре дороги Погар-Стародуб. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации, 56-летняя женщина за рулем «Рено Сандеро» ехала со стороны села Гринево в сторону Погара. Она не справилась с управлением. Из-за чего машина съехала на правую по ходу движения обочину и врезалась в дерево.

- В ДТП автомобилистка сломала ключицу, - говорят в Госавтоинспекции. – Ей назначили лечение и отпустили домой.

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