ФГБУ "Брянская МВЛ": подготовка теплиц и парников к новому сезону

Современный тепличный комплекс представляет собой промышленное предприятие, оснащённое помещениями для подготовки, сортировки, упаковки и складирования продукции. Он может иметь площадь от одного до нескольких десятков гектаров, быть цельным или состоять из нескольких блоков, каждый из которых включает в себя группу теплиц.

Первостепенная задача агронома — добиться высокой урожайности и качества продукции. Но все усилия могут быть сведены к нулю при заражении и заболевании растений. Для поддержания производительности, в теплицах следует регулярно проводить санитарно-гигиенические мероприятия.

Санитарная обработка теплицы – важное условие для здорового роста растений. Микроклимат парника формируется под влиянием тепла и высокой влажности. К сожалению, это не только нравится растениям, но и создает благоприятные условия для возбудителей инфекционных заболеваний, спор плесени и грибков, бактерий и других болезнетворных микроорганизмов.

Основной способ уничтожения паразитов и профилактики заболеваний, применяющийся в тепличных хозяйствах различных масштабов – дезинфекция. Ее необходимо проводить регулярно. Без этого невозможно добиться приемлемого результата выращивания продукции овощеводства и растениеводства. Если контроль за соблюдением дезинфекции отсутствует, то это может привести к потери всего урожая или значительной его части.

«Процедура дезинфекции теплицы начинается с ее тщательной чистки и мойки с одновременным удалением накопившегося мусора. Особо внимание обращается на сорняки, ботву, другие остатки растительного происхождения. Они могут служить убежищем для возбудителей различных заболеваний. Вместе с ними удаляются вспомогательные материалы, имевшие контакт с растениями, — поясняет Евгений Обложко, заведующий сектором по обеззараживанию подкарантинных объектов и хлебных запасов, — однако наиболее трудоемкий и затратный процесс в комплексной дезинфекции парников – работы по обеззараживанию грунта».

В настоящее время наиболее распространенными способами дезинфекции теплиц являются:

1. Газовый метод. Характеризуется повышенными требованиями к герметичности помещения. Из-за этого не подходит для всех теплиц. Газовая обработка проводится через окуривание специальной серной дымовой шашкой. Обработка осуществляется за 2 недели до посадки растений, предварительно нужно обработать металлические конструкции масленым раствором во избежание их разрушения.

2. Влажный метод. Отличается от газового метода куда большей универсальностью и может быть применен во всех видах теплиц. Результат влажной дезинфекции достигается за счет обработки поверхностей и грунта различными растворами, наиболее эффективными признаны: слабый раствор хлорной извести, 40% раствор формалина, дезинфекция теплицы медным купоросом.

Проведенная таким образом подготовка грунта в теплице и парнике дает возможность получить здоровый урожай овощных и зеленых культур.