Фото: ГТРК "Брянск".

В Брянской области 22 февраля подали заявления в ЗАГСы 122 пары. В областном центре в "зеркальную" красивую дату поженились 56 пар. Об этом сообщает ГТРК «Брянск».

22.02.2022 – «зеркальная» дата десятилетия. Она считается счастливой для заключения брака. Это еще и вторник - тоже второй день недели. По мнению нумерологов, цифра 2 обозначает гармонию, симметрию, равновесие, а также любовь и дипломатию.

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