Фото: АО «Клинцовский автокрановый завод».
АО «Клинцовский автокрановый завод» приглашает на работу:
1. Токарь з/плата до 80000 руб. Ученик токаря
2. Сверловщик з/плата до 64000 руб. Ученик сверловщика
3. Фрезеровщик з/плата до 73000 руб. Ученик фрезеровщика
4. Оператор-наладчик станков с ЧПУ з/плата до 85000 руб. Ученик оператора станков с ЧПУ
5. Слесарь механосборочных работ з/плата до 67000 руб.
6. Электросварщик на полуавтоматических машинах з/плата до 73000 руб.
7. Водитель з/плата от 25000 руб. Требование: наличие категорий В,С,Д,Е
8. Грузчик-стропальщик з/плата 26000 руб.
9. Мастер производственного участка з/плата 40000 руб.
10. Слесарь по ремонту станков с ЧПУ з/плата от 40000 до 44000руб.
11. Слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и кондиционированию з/плата 33000 руб.
12. Инженер-электроник з/плата 27000 руб.
13. Инженер-наладчик з/плата от 33000 руб. Требование: опыт работы с бортовой электросхемой автомобилей.
14. Инженер-программист 1С з/плата от 35000 до 45000 руб. Требование: опыт автоматизации учета и программирования на базе типовых конфигураций 1С.
15. Диспетчер в производственно-диспетчерский отдел з/плата от 20000 руб.
16. Распределитель работ з/плата 16500 руб.
17. Слесарь-инструментальщик з/плата 32000 руб. Ученик слесаря-инструментальщика
18. Слесарь электромонтажных и гидравлических работ з/плата до 40000 руб.
19. Инспектор по режиму з/плата от 24000 руб. Требование: высшее экономическое или юридическое образование.
Гарантируется:
Выплата з/платы без задержек 2 раза в месяц;
Ежедневно ждем Вас для устройства на работу
с 8-00 до 11-30.
Обращаться в отдел кадров: ул. Дзержинского, 10, тел.8(48336) 4-45-8.
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