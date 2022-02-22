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Общество22 февраля 2022 10:20

В Брянской области за сутки от коронавируса умерли 11 человек

Всего опасная инфекция унесла жизни 3241 пациента
Надежда ПЕТРУНИНА
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В Брянской области за сутки от коронавируса умерли 11 человек. Всего опасная инфекция унесла жизни 3421 пациента. Об этом 22 февраля сообщают в региональном оперативном штабе.

За истекшие 24 часа коронавирус подтвердили у 799 человек. Справились с заболеванием 272 пациента. Медики провели 4867 исследований на ковид-19.

Всего в регионе с начала пандемии коронавирус диагностировали у 136085 брянцев. Из них 129 иногородних пациентов. Выздоровело – 112595 человек. Общее число ПЦР-тестов составило 1530870.

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