ВТБ Лизинг: спрос на лизинг в ЦФО вырос на 35%

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В 2021 году ВТБ Лизинг заключил в Центральном федеральном округе (ЦФО) более 17 700 лизинговых сделок, это на 35% больше, чем годом ранее. Новый бизнес компании в регионе увеличился на 12% и превысил 103 млрд руб. с НДС. Доля Москвы снизилась с 82% до 60%.

Больше половины нового бизнеса (55%) составили сделки с автотранспортом, совокупная стоимость которого выросла на 92%, до 57,1 млрд руб. На ж/д технику пришлось 30% объема новых сделок, на спецтехнику 10% (рост нового бизнеса в 2,4 раза). Компания также передавала в лизинг телекоммуникационное, энергетическое оборудование и оборудование для нефте- и газодобычи и переработки, а также медицинскую технику.

В автомобильном сегменте 39% нового бизнеса ВТБ Лизинг пришлось на легковой транспорт. Компания передала клиентам 9500 автомобилей на сумму 22,1 млрд руб. с НДС. Самой большой популярностью у клиентов пользовались марки Kia (18% от общего объема переданного транспорта в категории), Lada (13%) и Hyundai (9%).

36% в новом автомобильном портфеле ВТБ Лизинг заняли грузовые машины, включая сегмент легкого коммерческого транспорта. Клиенты компании взяли в финансовую аренду более 5200 грузовиков на сумму 20,8 млрд руб. с НДС. Наиболее востребованными марками стали ГАЗ (25% продаж в категории), КАМАЗ (16%) и Ford (10%).

Значительно, до 25%, выросла в новом автомобильном бизнесе компании доля автобусов, объем сделок с ними увеличился в 4,5 раза. Клиенты взяли в лизинг свыше 1300 автобусов стоимостью 14,2 млрд рублей с НДС. Чаще всего перевозчики выбирали ПАЗ (63% в категории), ГАЗ (24%), IVECO и Ford (по 4%).

«В 2021 году число лизинговых сделок в Центральном федеральном округе выросло на 35%, это говорит о хорошем потенциале для развития нашего бизнеса в регионе. Растущему спросу на лизинг способствует реализация в ЦФО таких национальных проектов, как строительство и реконструкция федеральных трасс М4 Москва – Новороссийск, Р-208 Тамбов – Пенза, М-8 Москва – Архангельск, а также формирование комфортной городской среды и развитие наземного общественного транспорта. В регионе успешно развиваются потенциально лизингоемкие отрасли: пассажирские и грузоперевозки, фермерское хозяйство и добыча полезных ископаемых. Спрос поддерживают и программы льготного лизинга Минпромторга на колесный транспорт и дорожно-строительную технику. Дополнительно стимулировать интерес к лизинговому финансированию в ЦФО могли бы аналогичные региональные программы для малого и среднего бизнеса, поскольку федерального бюджета, как правило, не хватает для работы на календарный год», - отметил коммерческий директор АО ВТБ Лизинг Евгений Татаринов.

Лицензия №1000.