Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области.

В Брянском районе на пожаре погибли мужчина и женщина. Сигнал о возгорании на пульт оперативного дежурного регионального МЧС поступил 22 февраля в 03.07, сообщают в чрезвычайном ведомстве.

В поселке Малое Полпино по переулку Школьному горел жилой дом.

- К месту ЧП выехали пожарно-спасательные расчеты ОП Журиничи, ПСЧ-29 и ПСЧ-3 в составе трех отделений на пожарных автоцистернах, - говорят в пресс-службе ГУ МЧС по Брянской области. - На тушении работали четыре пожарных ручных ствола.

Пожар полностью удалось потушить в пять часов утра. К сожалению, на пожаре погибла 63-летняя женщина и мужчина. Данные по второму погибшему уточняют.

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